Байден пообещал, что локдаунов из-за "омикрона" не будет

Президент США Джо Байден заявил, что страна не будет возвращаться к практике введения локдаунов из-за "омикрона". По его словам, США сейчас находятся в лучшем положении, чем в начале пандемии.

"По COVID-19 мы находимся в лучшем положении, чем были до сих пор, явно лучше, чем год назад, - передает ТАСС заявление Байдена на пресс-конференции в Белом доме. - Мы не собираемся возвращаться к локдаунам".

Он напомнил, что на принятие мер по борьбе с "омикроном" в США выделено 130 миллиардов долларов, и это, по его мнению, позволит избежать локдаунов.