Банкир заявил о скором исчезновении пластиковых кредитных карт в России

Пластиковые кредитные карты теряют свою актуальность, а через несколько лет их практически не станет. Об этом РИА Новости рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

"Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность", - сказал он.

Согласно прогнозу банкира, через несколько лет "пластиком" продолжат пользоваться лишь 15 процентов клиентов российских банков.

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", в декабре средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордного значения в 74,9 тысячи рублей.