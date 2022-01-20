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20.01.2022 15:58
Рубрика: Культура

"Белый слон" назвал своих фаворитов

Текст: Валерий Кичин
Объявлены номинанты Национальной премии киноведов и кинокритиков "Белый слон" по итогам 2021 года. По числу номинаций (9) лидирует драма "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. У фильмов "Медея" Александра Зельдовича и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко - по пять номинаций.
Фото: предоставлено экспертным советом премии "Белый слон" Фото: предоставлено экспертным советом премии "Белый слон"
Фото: предоставлено экспертным советом премии "Белый слон"

Номинации сложились так:

Лучший фильм:

"Капитан Волконогов бежал";

"Медея";

"Нуучча";

"Разжимая кулаки".

Лучшая режиссерская работа:

Алексей Федорченко - "Последняя "Милая Болгария"";

Кира Коваленко - "Разжимая кулаки";

Наташа Меркулова, Алексей Чупов - "Капитан Волконогов бежал".

Лучший сценарий:

Алексей Федорченко, Лидия Канашова - "Последняя "Милая Болгария"";

Кира Коваленко, Антон Яруш (при участии Любови Мульменко) - "Разжимая кулаки";

Мария Изюмова - "Мама, я дома";

Наташа Меркулова, Алексей Чупов (при участии Марта Таниэля) - "Капитан Волконогов бежал".

Фото: kinopoisk.ru
Объявлен лонг-лист британской премии BAFTA Film Awards 2022

Лучшая операторская работа:

Александр Ильховский - "Медея";

Владислав Опельянц - "Петровы в гриппе";

Март Таниэль - "Капитан Волконогов бежал";

Олег Муту - "Паркет".

Лучшая работа художника:

Алексей Максимов - "Последняя "Милая Болгария"";

Влад Огай - "Петровы в гриппе";

Нина Васенина, Сергей Февралев - "Северный ветер";

Сергей Февралев - "Капитан Волконогов бежал".

Лучшая музыка к фильму:

Алексей Ретинский - "Медея";

Андрей Карасев - "Последняя "Милая Болгария"";

Земфира Рамазанова - "Северный ветер".

Лучшее звуковое решение:

Антон Балабан - "Медея";

Борис Войт - "Петровы в гриппе";

Матис Рей, Андрей Бельчиков - "Капитан Волконогов бежал".

Лучшая главная мужская роль:

Мераб Нинидзе - "Дело";

Филипп Янковский - "Иван Денисович";

Юрий Борисов - "Капитан Волконогов бежал";

Юрий Борисов - "Купе номер 6".

Лучшая главная женская роль:

Ксения Раппопорт - "Мама, я дома";

Милана Агузарова - "Разжимая кулаки";

Тинатин Далакишвили - "Медея".

Лучшая мужская роль второго плана:

Павел Деревянко - "Подельники";

Никита Кукушкин - "Капитан Волконогов бежал";

Тимофей Трибунцев - "Капитан Волконогов бежал".

Фото: kinopoisk.ru
Названы лауреаты премии "Золотой глобус" в 2022 году

Лучшая женская роль второго плана:

Наталья Кудряшова - "Капитан Волконогов бежал";

Юлия Ауг - "Море волнуется раз";

Юлия Ауг - "Общага".

Лучший полнометражный игровой дебют:

"Дунай", режиссер Любовь Мульменко;

"Обходные пути", режиссер Екатерина Селенкина;

"Общага", режиссер Роман Васьянов;

"Подельники", режиссер Евгений Григорьев.

Лучший документальный фильм:

"F@ck This Job!", режиссер Вера Кричевская;

"Горбачев. Рай", режиссер Виталий Манский;

"Легенда о Зигфриде", режиссер Светлана Стрельникова;

"Мальчик", режиссер Виталий Акимов;

"Расторгуев", режиссер Евгения Останина.

Лучший анимационный фильм:

"10 000 безобразных пятен", режиссер Дмитрий Геллер;

"Жизнь-паскуда", режиссер Варвара Яковлева;

"За забором", режиссер Мария Коган-Лернер;

"У всех мужчин должны быть туфли", режиссер Анастасия Лисовец.

Лучший сериал:

"Вампиры средней полосы";

"Вне себя";

"Пингвины моей мамы";

"Топи";

"Хрустальный";

"Чиновница".

Номинанты премии в категории "Лучший короткометражный фильм" будут объявлены дополнительно.

Теперь экспертный совет, состав которого недавно пополнился на 28 членов, должен голосованием решить, кому достанутся "Белые слоны" минувшего сезона.

Церемония вручения наград "Белый слон" пройдет в гибридном формате (с персональным присутствием и онлайн) 6 февраля.

147 проектов вошли в лонг-лист Премии продюсеров кино и ТВ
Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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