"Белый слон" назвал своих фаворитов

Объявлены номинанты Национальной премии киноведов и кинокритиков "Белый слон" по итогам 2021 года. По числу номинаций (9) лидирует драма "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. У фильмов "Медея" Александра Зельдовича и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко - по пять номинаций.

Фото: предоставлено экспертным советом премии "Белый слон"