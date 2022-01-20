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Текст:   Марина Трубилина 
13:27 20.01.2022

Более 3 млн семей считают свое жилье аварийным

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Около 3,2 млн семей, по их собственным оценкам, живет в аварийном жилье. Это в 3,5 раза больше, чем по официальным данным - 0,9 млн семей. Такая информация приводится в результатах соцопроса, проведенного ВЦИОМ и ДОМ.РФ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Только пятая часть семей живет в просторном жилье

Площадь жилья, которое считают аварийным сами жители, около 134 млн кв.м, сообщили представители ДОМ.РФ на пресс-конференции в ТАСС.

В целом 22,7 млн (37%) из 61 млн семей хотят улучшить жилищные условия. При этом 9,7 млн семей не видят возможностей для этого.

Идеальная желаемая квартира, по мнению опрошенных - с 2-3 комнатами, площадью 55-70 кв. м в доме до 12 этажей.

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