Более сотни миллионеров попросили взимать с них больше налогов

Более сотни богатых людей из движения "Миллионеры-патриоты" подписались под открытым письмом, в котором призвали правительства своих стран взимать с себя больше налогов. Состоятельные люди, среди которых Эбигейл Дисней - продюсер и внучатая племянница Уолта Диснея, опубликовали обращение к участникам сессии экономического форума в Давосе, проходящего в онлайн-формате.

Подписанты считают налоговые системы стран Запада несправедливыми, сконструированными так, чтобы "богачи становились богаче". В результате, как говорится в письме, пока мир последние пару лет борется с кризисом, состояние богатых выросло, "но мало кто из них может сказать, что платит налоги по справедливости". В обращении раскритикованы "путешествующие в космос миллиардеры", которые приумножили свое состояние на пандемии, но почти не платят налогов и экономят на зарплатах для сотрудников - весьма прозрачный намек на главу Amazon Джеффа Безоса.

Все это сегодня создает "колоссальный кризис доверия" между национальными элитами и общественностью в странах Запада. Подписанты считают, что восстанавливать это доверие необходимо "не в кулуарах форумов для самых богатых людей планеты и не благотворительными жестами, а созданием "справедливой налоговой системы". "Взимайте с нас - богатых - налоги, взимайте сейчас", - требуют сознательные богачи, предупреждая о том, что история полна "мрачных" примеров того, "чем заканчивают общества с глубоким неравенством". Группа "Миллионеры-патриоты" существует с 2010 года. На сегодня в нее входят более сотни состоятельных граждан США, Канады и стран Европы, от имени которых в СМИ периодически появляются публикации с призывами к решению проблемы социального неравенства.

Впрочем, не все западные миллионеры проявляют такую налоговую сознательность. В прошлом году большой резонанс получила публикация ресурсом ProPublica конфиденциальных налоговых деклараций самых состоятельных людей США. Из них следовало, что богатейшие американцы не уплачивают и десятой доли тех налогов, которые должны были бы перечислять в казну с реального роста своего состояния. Так, суммарное состояние 25 богатейших американцев с 2014 по 2018 год выросло на 401 миллиард долларов, а налогов они заплатили на 13,6 миллиарда. То есть 3,4 процента от роста состояния. И это "в среднем по больнице". Например, инвестор Уоррен Баффет уплатил налогов на сумму 0,1 процента от роста его капитала, основатель Amazon Джефф Безос - 0,98 процента, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск - 3,27 процента. А финансист Джордж Сорос, кстати, активно ратующий за высокие налоги для богачей, заполнял нулевые налоговые декларации три года подряд. Причем на законных основаниях, поскольку речь о росте стоимости активов, которыми богачи владеют, - налоги с этого роста взимаются только в случае продажи активов..