Будут ли архитекторы устанавливать правила застройки городов

Законопроект об архитектурной деятельности представил Минстрой. Он призван повысить роль главных архитекторов регионов и городов. Однако эксперты считают, что документ нуждается в серьезной доработке.

Закон об архитектурной деятельности был принят в 1995 году и уже устарел, отмечается в пояснительных документах к законопроекту. Он не ориентирован на рыночную систему, ограничивает сферу услуг и профессиональной ответственности архитектора, регулирование деятельности архитекторов сведено к минимуму.

Новый закон должен повысить роли главных архитекторов регионов и муниципалитетов, считают в Минстрое. Главный архитектор муниципалитета будет согласовывать архитектурную часть правил землепользования и застройки и проект планировки территории до направления их на публичные слушания или общественные обсуждения, говорится в законопроекте. В них, в частности, могут устанавливаться минимальные и максимальные размеры земельных участков, предельные параметры строительства. В исторических поселениях должны предусматриваться требования к архитектурным решениям зданий, в том числе к цвету фасадов, стройматериалам, архитектурно-стилистическим характеристикам, которые влияют на облик строения, на композицию и силуэт застройки населенного пункта. Нужны ли такие требования в других городах, будет определять местная администрация.

Архитектор несет персональную ответственность за качество подготовленного и удостоверенного проекта, отмечается в документе. Если из-за ошибок здание разрушилось, то архитектор будет привлечен к ответственности. Сейчас построенное здание нередко отличается от первоначального проекта.

Это ранее отмечал и глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко. Юридически у архитектора нет возможности повлиять на что-то после принятия его проекта. Свои изменения вносят во время строительства и заказчик, и подрядчик. Необходимо вернуться к вопросу закрепления авторского надзора архитектора за проектами, считает Мутко.

Решения и предложения архитектора должны быть закреплены в утвержденном проекте планировки территории, измененном генплане региона с учетом принятия мастер-плана, отмечал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. "Это делается не ради какого-то инвестора, а ради развития города и создания новой среды. Губернатор должен опираться на профессиональное мнение тех людей, которые заинтересованы в улучшении качества жизни внутри этого города или утверждаемого проекта планировки территории. А после этого уже инвесторы должны принимать правила игры, которые утвердил губернатор по предложению главного архитектора", - объяснил замминистра.

Раньше архитектор участвовал в приемке построенного объекта, однако последние пару десятилетий его мнение при сдаче здания не учитывается, отмечает первый вице-президент Международной академии архитектуры Юрий Виссарионов. Зачастую девелопер, подрядчик после утверждения первоначального проекта существенно меняют его ради удешевления. И переработкой может заниматься уже другой специалист. Права настоять на том, чтобы строительство велось по первоначальному проекту, у автора нет. В ряде регионов на соблюдении проекта может настоять главный архитектор. Однако эта должность не обязательна, во многих городах и областях ее просто не существует, а там, где есть - не всегда ее занимает специалист с архитектурным образованием, зачастую это юристы или строители. "В результате появляются безликие здания, не привязанные к конкретному месту, без учета культурного контекста. Появляются районы многоэтажных домов, построенные в полях", - говорит архитектор.

Если человек живет на 40-м этаже в центре города, он идет на определенные жертвы ради того, чтобы быть в городской инфраструктуре, он может сходить в театр, быстро добраться до работы, отмечает Виссарионов. Если это 40-этажка в поле, куда он пару часов едет после работы, безо всякой инфраструктуры, без связи с городом - это неприспособленная для проживания среда. Было бы правильно, если бы такой район сначала спроектировал архитектор с учетом конкретной территории, инфраструктуры, а потом уже к этому подключались девелоперы и подрядчики, шли бы расчеты стоимости строительства.

Речь о подготовке законопроекта об архитектурной деятельности идет уже несколько лет. Существовало не менее трех вариантов документа.

Сейчас идет переход к комплексному и мультидисциплинарному развитию городов, отмечает директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина. Развитием города занимаются не только архитекторы, появилось понятие "урбанисты". Законопроект во многом пытается вернуть все назад, отмечает она.