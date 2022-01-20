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20.01.2022 15:05
Рубрика: Экономика

ЦБ предложил запретить почти все операции с криптовалютами

Текст: Роман Маркелов
Банк России предложил официально запретить практически все операции с криптовалютами, оставив, по сути, только возможность их покупать и продавать на зарубежных платформах и, соответственно, владеть ими. Это следует из опубликованного регулятором консультативного доклада по криптовалютам.

"Объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает 5 млрд долларов США в год, говорится в докладе. Российские граждане являются активными пользователями интернет-платформ, осуществляющих торговлю криптовалютами. Кроме того, Россия находится в числе лидеров по объему мировых майнинговых мощностей", - говорится в докладе.

Фото: iStock
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Распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности, подчеркивают в ЦБ.

Первый риск - высокая волатильность курсов криптовалют. Значительная распространенность мошенничества в торговле криптовалютами создают для граждан риски утраты существенной части вложенных денег, а при торговле с использованием заемных средств - риски остаться должником.

Второй риск - "криптоизация", как и валютизация, ограничивает суверенитет денежно-кредитной политики, в результате чего для сдерживания инфляции необходимо будет поддерживать на постоянной основе более высокий уровень ключевой ставки. Это снизит доступность кредитования для граждан и бизнеса, считают в Банке России.

Третий риск - распространение криптовалют приводит к выводу сбережений граждан за периметр российского финансового сектора и, как следствие, сокращению его возможностей по финансированию реального сектора и снижению потенциального роста экономики. Все это уменьшает количество рабочих мест и потенциал роста доходов граждан, подчеркивают в ЦБ.

Четвертый риск - криптовалюты активно используются в противоправной деятельности (отмывание доходов, наркоторговля, финансирование терроризма). "Их распространение создает благоприятные условия для криминальных операций, вымогательства и взяточничества и является вызовом для глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Обеспечить необходимую прозрачность обращения криптовалют невозможно", - уверены в Банке России.

Фото: УМВД РФ по Хабаровскому краю
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В целом потенциальные риски финансовой стабильности, связанные с криптовалютами, значительно выше для стран с формирующимися рынками, в том числе и для России. Это происходит, в частности, из-за традиционно более высокой склонности к валютизации и недостаточного уровня финансовой грамотности, говорится в докладе. Развитые страны, в особенности с резервными валютами, пока могут позволить себе более мягкое отношение к криптовалютам, следуя по пути постепенного расширения охвата регулирования, говорится в докладе. Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков, также говорят в ЦБ.

Несмотря на то, что глобального подхода к регулированию криптовалют еще нет, в целом подход к ним ужесточается, указывают в ЦБ. Так, ряд стран уже ввели запрет на использование криптовалют (прежде всего Китай) или планируют ввести такой запрет (Индия). А некоторые страны (Китай, Иран) установили также запрет на майнинг. Также некоторые страны разрешают работу криптовалютных бирж, но планомерно ужесточают к ним требования в части противодействия финансированию терроризма и отмывания денег. Ведущие регуляторы публикуют предупреждения для потребителей о высоких рисках инвестирования в криптовалюты, добавляют в ЦБ.

Чтобы снизить накал угроз из-за распространения криптовалют, Банк России предлагает в докладе внести изменения в законодательство.

Первое изменение - установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами - резидентами Российской Федерации. По словам главы департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, речь идет об административной ответственности, то есть штрафах.

Второе изменение - ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение этого запрета. "Должны быть выработаны механизмы выявления операций и лиц, их осуществляющих, после введения запрета; выработаны механизмы блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за фиатную валюту. Должен быть определен уполномоченный орган (органы), на который будут возложены полномочия по реализации мер", - считают в Банке России. О том, кто может выступить в роли такого органа, еще предстоит подискутировать, отметила Данилова.

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Третье изменение - ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета.

Четвертое изменение - запрет на майнинг криптовалют. Он, как указывается в докладе, создает непроизводительный расход энергии, а это чревато повышенным риском энергетических аварий на жилых и социальных объектах. Кроме того, майнинг формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования, говорится в докладе.

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