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Четыре смартфона Xiaomi получают Android 12. Список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
20.01.2022,  
16:52
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi в скором времени начнет развертывание новой версии оболочки MIUI 13 на базе новейшей платформы Android 12. Обновление получат несколько моделей бюджетного класса.

Как пишет Gizmochina со ссылкой на инсайдеров, апдейт прилетит на следующие устройства:

- Poco X3 Pro

- Poco F3

- Xiaomi 11 Lite 5G NE

- Mi 11X (так называется версия Poco F3 для Индии)

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MIUI 13 включает в себя все нововведения Android 12, а также имеет ряд собственных новшеств: динамические виджеты, новые обои и эффекты анимации, новые функции и настройки безопасности, оптимизация памяти, улучшенное управление девайсами умного дома.

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