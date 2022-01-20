Ученые показали, как COVID-19 распространяется в самолете

Китайские ученые продемонстрировали, как коронавирус распространяется по пассажирскому самолету на рейсах из Лондона в Ханой и из Сингапура в Ханчжоу. Модель с точностью 84 процента предсказала заболеваемость среди пассажиров.

Коммерческие рейсы сыграли большую роль в распространении SARS-CoV-2 по всему миру, пишут ученые в аннотации статьи, опубликованной в журнале Indoor Air. Поэтому важно понимать, как передается вирус на борту.

Для исследования использовали вычислительную гидродинамику (изучает движение жидкостей и газа) и метод Ланганжа (метод вариации произвольных постоянных).

При моделировании рассеивания капель разного размера, образующихся при кашле, разговоре и дыхании в салоне самолета инфицированным человеком, исследователи предсказуемо обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, содержащийся в таких каплях, распространялся с распределением воздуха в салоне и вдыхался другими пассажирами.

Согласно результатам, метод в 84 процентах случаев правильно предсказал, заразился тот или иной человек или нет. По мнению исследователей, это высокий показатель. Также они отметили, что анализ показал, что ношение маски во время полета и отсутствие разговоров между соседей снизило риск передачи коронавируса.