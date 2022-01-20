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20.01.2022 07:53
Рубрика: Власть

Депутат Бурматов: Кошек и собак внесут в закон о маркировке животных

Министерство сельского хозяйства в ближайшее время внесет поправки в закон об обязательной маркировке и учете домашних животных.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что россияне положительно относятся к нововведениям. Сейчас, когда питомец потерялся, его непросто найти. С маркировкой задача упростится.

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Кроме того, учет позволит привлечь к ответственности людей, которые берут кошек или собак на короткий срок - "поиграться" и выбросить. Внесенные в законопроект поправки позволят привлекать таких россиян к ответственности.

"Учет должен быть бесплатным", - подчеркивает Бурматов. Что же касается маркировки - владелец животного сможет выбирать: бирка это будет, клеймо или чип.

Стоит напомнить, что Минсельхоз еще в 2019 году предложил маркировать животных. Однако правительство внесло законопроект на рассмотрение только 17 ноября 2021 года. И вот, на заседании в Госдуме 26 января, документ рассмотрят в первом чтении.

А поправки, касающиеся именно домашних животных, будут внесены ко второму чтению, пишет газета "Известия".

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