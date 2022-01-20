Депутат Госдумы: Новые санкции США - неработающие страшилки

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов оценил новый проект санкций США против России. Он назвал документ неоригинальным, да и неработоспособным.

Ранее стало известно, что конгрессмены США предлагают ввести санкции против российских чиновников, а также силовиков, бизнесменов и журналистов. Об этом сообщала газета Washington Post. Новый проект ограничений в отношении России включает и меры против "Северного потока-2".

Проект неоригинален - его уже предлагали, но отложили, а теперь в данный акт всего лишь добавили лишь некоторые фамилии тех граждан, которые итак уже находятся под санкциями, заявил РИА Новости Вячеслав Никонов. Политик оценил подготовленный документ как "страшилки", которые не будут работать.

Ранее сообщалось, что группа из 26 членов сената США от Демократической партии представила законопроект о новых санкциях в отношении России, которые Штаты намерены ввести в случае обострения ситуации на Украине. Комментируя это в интервью телеканалу CNN, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые в Америке новые санкции против России могут привести к прекращению отношений между странами.