Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует недальновидность, призывая США к скорейшему введению санкций против России. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее стало известно, что с таким призывом Зеленский выступил на встрече в Киеве с американскими сенаторами и конгрессменами, представляющими Демократическую и Республиканскую партии. Уточнялось, что имелись в виду в первую очередь санкции против "Северного потока-2".

Алексей Чепа, которого цитирует RT, отметил, что данное заявление характеризует Зеленского как недальновидного и даже "недалекого" политика, который не осознает рисков проводимой им политики.

Он констатировал, что украинский лидер бездумно подыгрывает Госдепу, выполняя его установки и при этом не понимая сути сложившейся ситуации.