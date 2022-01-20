Депутат предложил предоставлять бесплатный Wi-Fi для пациентов больниц

Находящимся на стационарном лечении пациентам необходимо дать бесплатный доступ в интернет. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике Олег Матвейчев ("Единая Россия "). Обращение на эту тему он отправил на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Депутат, которого цитирует RT, пояснил, что для граждан стал обыденным постоянный доступ в интернет. Так что им нужно дать возможность и в ходе лечения пользоваться интернет-банкингом, мессенджерами и т.п. Ведь поступающие на стационарное лечение пенсионеры и другие не очень обеспеченные граждане зачастую не могут позволить себе мобильный интернет.

Сложнее, когда родственники госпитализированного находятся за рубежом, а роуминг - это дорого, добавил Матвейчев.

Он предложил министру оценить целесообразность предоставления пациентам доступа к технологии Wi-Fi на безвозмездной основе.

Отметим,что в Минцифры ранее заявляли, что подготовили программу масштабного внедрения российских IT-решений в социальную сферу и экономику. До конца 2022 года все массовые госуслуги должны предоставляться без необходимости очного обращения в органы власти, максимально оперативно и в проактивном режиме там, где это возможно.