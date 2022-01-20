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20.01.2022 13:22
Рубрика: Власть

Доля современной техники в армии в 2021 году превысила 71 процент

Текст: Александр Степанов
В Вооруженных силах РФ доля новой и модернизированной боевой техники по итогам 2021 года превысила 71 процент. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе Единого дня военной приемки.

По его словам, оснащенность современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил - до 89,1%​​​.

По приказу Шойгу в частях ВВО проверяют боеготовность

Министр подчеркнул, что новая техника сейчас интенсивно эксплуатируется. Она хорошо зарекомендовала себя в ходе различных проверок боеготовности, учений, тренировок.

Шойгу рассказал, что в 2021 году также было завершено перевооружение первого полка на ракетный комплекс "Авангард", который оснащен гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Кроме того, был сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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