Эксперт назвал пять главных трендов домашнего интернета в 2022 году

В 2022 году российский рынок широкополосного доступа (ШПД) в интернете ждет несколько изменений. Так, по мнению старшего эксперта по маркетингу Huawei в России Павла Сиротинкина, тарифы ШПД перейдут в коридор 100Мб/c - 1 Гбит/c.

Фото: iStock

По словам эксперта, в 2020 году количество российских абонентов ШПД с тарифом 1 Гбит/c измерялось десятками тысяч, а тарифы свыше 200 Мбит/c считались топовыми.

"В 2022 году тариф 200 Мбит/c постепенно станет базовым предложением, а скорости 200-500 Мбит/c будут доступны во всех больших городах страны", - отмечает эксперт.

По его словам, повышение скоростей наряду с пакетными предложениями (прежде всего с FMC и уникальным видео-контентом) станут основным оружием борьбы за абонента для федеральных лидеров с небольшими операторами, которые будут активно использовать ценовую конкуренцию. При этом для обеспечения скоростей свыше 100 Мбит/c существующие сети FTTB многих региональных операторов потребуют существенной модернизации.

Второй тренд - GPON де-факто становится стандартом ШПД. "Оптимальная технология для скоростей свыше 100 Мбит/c - это оптика до квартиры или частного дома. С учетом близкой перспективы дальнейшего роста скоростей в коридоре 1-10Гбит/c операторы делают выбор в сторону не просто сетей GPON, а сетей 10GPON-ready. Эту технологию выбирают не только федеральные операторы, но и все большее количество мультирегиональных и даже малых операторов. Распробовав удаленную работу, многие люди не полагаются на мобильный доступ, не всегда обеспечивающий ожидаемое качество и скорость, и готовы платить за подключение по оптике - тем более постепенно его стоимость падает за счет роста спроса и внедрения новых технических решений", - отмечает Сиротинкин.

Третьим трендом в 2022 году станет борьба за качество домашнего Wi-Fi. Эксперт отметил, что по мере развития сетей связи самой проблемной зоной обеспечения качественного доступа в Интернет становится домашний Wi-Fi. "Исторически "слепая зона" для операторов - домашняя сеть вносит основной вклад в недовольство клиентов и зачастую является причиной ухода к другому провайдеру. Устаревшие маршрутизаторы, отсутствие или незадействование диапазона 5ГГц, неудачное расположение точек доступа или плохое покрытие в силу особенностей квартиры - все это приводит к снижению скорости и повышению задержки", - пояснил специалист.

По его словам, все больше операторов осознают масштаб проблемы и решают ее, преследуя две цели: сокращение оттока клиентов и получение дополнительной монетизации.

Четвертый тренд - повышение ARPU (Average revenue per user, средняя выручка на одного пользователя). По словам Сиротинкина, заниженность тарифов фиксированного ШПД в России обсуждается не первый год.

"Средняя стоимость услуг ШПД в 2022 году вырастет на 10-15% у всех крупных операторов, в том числе за счет перехода абонентов на более скоростные тарифы… Увеличение цены тарифа с ростом скорости - это не просто индексация стоимости за ту же услугу, как происходит, например, в ЖКХ. В случае с ШПД за дополнительные 30-50 руб. в месяц абонент действительно получает существенно более высокие скорости - и это тот самый more for more, который устроит и клиента, и провайдера", - считает эксперт.

Наконец, пятым трендом станет развитие сетей Wi-Fi 6, которые работают на скоростях 1-3 Гбит/c и с задержкой от 1 мс. "До последнего времени считалось, что препятствием широкого внедрения этой технологии было небольшое количество совместимых клиентских устройств, однако сейчас не только флагманы, но и middle-сегмент смартфонов и ноутбуков выходит с Wi-Fi 6", - отмечает Сиротинкин.