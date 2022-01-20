Европарламент призвал ввести санкции против казахстанских чиновников

Депутаты Европарламента подготовили проект резолюции, в которой призывают ввести санкции "в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников" в связи с последними событиями в центральноазиатской республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Как ожидается, его утвердят на пленарной сессии в четверг, 20 января.

Европарламентарии обвиняют чиновников Казахстана в серьезных нарушениях во время январских протестов и требуют "международного расследования преступлений против народа Казахстана" в рамках ОБСЕ и с участием экспертов ООН, однако ни о какой вине боевиков, которые нападали на госучреждения, убивали людей и держали в страхе жителей Алма-Аты и других городов, в документе не упоминается. Зато в Брюсселе требуют ввести персональные санкции против официальных лиц республики.

Ранее на Смоленской площади назвали неадекватной и агрессивной реакцию Запада на миссию ОДКБ, которая помогла стабилизировать ситуацию в Казахстане.