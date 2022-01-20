Фигуранты дела о поставках аргентинского кокаина получили до 18 лет колонии

Фигуранты дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны получили сроки от 13 до 18 лет колонии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского суда.

Основной фигурант дела Андрей Ковальчук, выдававший себя за сотрудника российских спецслужб, приговорен к 18 годам колонии строгого режима и обязан выплатить штраф 1,8 млн рублей.

Другие фигуранты дела получили наказания: Абянов - 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,6 млн рублей, Калмыков - 16 лет колонии и 1 млн рублей штрафа, Худжамов - 13 лет колонии и 900 тыс. рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.