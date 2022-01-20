ФСБ продолжает следствие и розыск других фигурантов по "кокаиновому" делу

Центр общественных связей ФСБ России сегодня после приговора Дорогомиловского суда четырем фигурантам дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию сообщил о продолжении поиска соучастников этого дела.

В частности, в ЦОС отметили, что сейчас продолжается работа по привлечению к ответственности других участников наркогруппировки и их сообщников в России и за рубежом. В спецслужбе подчеркнули, что трое наркодельцов были задержаны в декабре 2017 года благодаря совместной спецоперации ФСБ, СВР и МВД России, а также национальной жандармерии Аргентины. Сама операция была проведена по методу "международной контролируемой поставки". Через год - в марте 2018 года - уже во взаимодействии с коллегами из ФРГ на территории Германии был задержан организатор преступной группы - Андрей Ковальчук, которого экстрадировали в Россию.

Напомним, 20 января Дорогомиловский суд на основании вердикта присяжных приговорил Ковальчука к 18 годам строгого режима. Трое других фигурантов дела получили 17 лет, 16 лет и 13 лет колонии, а также крупные штрафы.