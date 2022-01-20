Генассамблея ООН приняла резолюцию против отрицания Холокоста

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает и отвергает отрицание Холокоста как исторического события. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Среди соавторов документа - более 60 государств, в том числе Израиль, США, Британия, Франция, Германия. Резолюцию приняли без голосования. Она "отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события". К противодействию "искажению истории" и борьбе с антисемитизмом призываются все государства-члены, а общественные деятели и институты - к просвещению населения, в том числе через соцсети.

Генассамблея выражает признательность тем странам, которые прилагают усилия к сохранению исторической памяти и способствуют мемориальной консервации бывших нацистских лагерей смерти.