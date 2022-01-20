Главе "Газпрома" Миллеру присвоено звание Героя труда

Председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру присвоено звание Героя труда Российской Федерации. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу - председателю правления, заместителю председателя совета директоров ПАО "Газпром", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.

31 января главе "Газпрома" исполняется 60 лет.

Миллер в 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского. После этого работал инженером-экономистом в мастерской генерального плана Ленинградского научно-исследовательского и проектного института по жилищно-гражданскому строительству ЛенНИИпроект. В 1991-1996 годах возглавлял отдел конъюнктуры рынка Управления внешнеэкономических связей Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, Управления внешнеэкономических связей, работал заместителем председателя Комитета по внешним связям.

С 1996 по 1999 год трудился директором по развитию и инвестициям ОАО "Морской порт Санкт-Петербург". В 2000 году возглавил ОАО "Балтийская трубопроводная система".

В 2000-2001 годах работал заместителем министра энергетики РФ. С 2001 года - председатель правления ПАО "Газпром", а с 2002 года - заместитель председателя совета директоров "Газпрома".