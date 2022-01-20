Главком ВМФ подписал конвенцию по навигационному оборудованию

В четверг, 20 января Минобороны РФ сообщило, что главнокомандующий ВМФ Николай Евменов от имени Российской Федерации подписал Конвенцию о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования. Церемония прошла в резиденции и в присутствии посла Франции в нашей стране Пьера Леви.

В военном ведомстве отметили, что в соответствии со статьей 3 конвенции целью новой организации является объединение усилий правительств и организаций, связанных с регулированием, поставкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией морских средств навигационного оборудования.

А главком ВМФ сказал о большом вкладе и активном участии представителей Минобороны РФ, МИД и Минтранса России, а также госкорпорации "Росатом" в разработку этой конвенции и создание новой организации.