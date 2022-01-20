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20.01.2022 16:11
Рубрика: Общество

В древней столице Китая найдены 3000-летние гробницы богатого клана

Текст: Денис Передельский
Фото: Anyang Institute of Cultural Relics and Archaeology Фото: Anyang Institute of Cultural Relics and Archaeology
Фото: Anyang Institute of Cultural Relics and Archaeology

В Китае археологи при проведении раскопок в Аньяне, древней столице этого государства, обнаружили 3000-летние гробницы. Внутри усыпальниц были найдены останки воинов и боевых коней, которые, вероятно, были принесены в жертву во время проведения погребальных церемоний.

Как сообщает Live Science, погребальный комплекс, состоящий из 24-х крупных гробниц, был обнаружен на месте археологических раскопок в городе Аньян в провинции Хэнань. Он расположен примерно в 2,5 км от археологического памятника Иньсю, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Раскопки проводились на руинах древнего города Инь, который был столицей империи в период правления династии Шан (ок. 1600 - 1046 гг. до н.э.). Эта правящая династия считается древнейшей в Китае.

Новооткрытый комплекс гробниц включает в себя несколько погребальных ям, внутри которых были обнаружены многочисленные боевые колесницы, запряженные лошадьми. Также было найдено большое количество останков воинов, которых, вероятно, принесли в жертву.

Фото: iStock
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Ученые отмечают, что головы некоторых воинов венчали шляпы, украшенные нитями из ракушек. Лбы некоторых лошадей были украшены золотым шпоном и бронзовой подкладкой. По словам Кун Демина, главы городского Института культурных реликвий и археологии, находки указывают на исключительный статус и могущество владельцев гробниц.

Эксперты считают, что погребенные, возможно, заживо воины были добровольцами. Из письменных источников известно, что в те времена в Китае существовала практика "ритуального самоубийства" слуг или воинов, которые добровольно вызывались сопровождать своего хозяина в загробном мире. Считается, что для периода династии Шан это было обычным явлением.

Также археологи пришли к выводу, что найденные гробницы принадлежали представителям богатого и могущественного клана Се. По словам Кун Демина, ранее в Иньсю были обнаружены кости оракула с надписями, среди которых имеется и запись о клане Се. Эти тексты были начертаны на панцирях черепах и костях животных. Они представляют собой самые ранние известные китайские письмена.

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