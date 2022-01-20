Худрук "Современника" Виктор Рыжаков заразился "омикроном"

61-летний художественный руководитель театра "Современник" Виктор Рыжаков заразился штаммом "омикрон".

При этом в театре подчеркнули, что Рыжаков не был госпитализирован, как сообщали СМИ раннее, а находится на карантине дома, продолжая работать в дистанционном режиме.

Штамм "омикрон" был выявлен у артиста в начале этой недели. Болезнь проходит без каких-либо осложнений. За ее течением наблюдают специалисты из 52-й больницы, помогает семейный доктор.

По мнению специалистов, поводов для беспокойства нет, и в скором времени Виктор Анатольевич будет здоров и сможет вернуться к привычному ритму жизни.

Стоит напомнить, что декабре 2020-го Рыжаков уже перенес COVID, тогда течение болезни также было легким, и карантин Виктор Анатольевич проходил в домашних условиях.

Театр выражает благодарность команде специалистов из 52-й ГКБ.