Японские ученые: У курильщиков в два раза чаще бывает тяжелый COVID-19

Японские ученые выяснили, что тяжелая форма COVID-19 чаще всего бывает у тех, кто курит. Таким пациентам требуется подключение к аппарату ИВЛ, сообщает телеканал NHK.

Риск тяжелых последствий в 1,51 раза выше у мужчин-любителей подымить, и в 1,94 раза - у женщин.

Сотрудники Национального исследовательского центра международного здравоохранения проанализировали данные почти 18 тысяч человек, заразившихся коронавирусом и госпитализированных до февраля 2021 года. Возраст пациентов 20-80 лет, пишет ТАСС.

Ученые в очередной раз убедились, что курение негативно сказывается на здоровье человека - страдают сердце и легкие человека, снижается иммунитет. Именно поэтому курящие люди с хроническими заболеваниями чаще других заражаются SARS-CoV-2, а затем попадают на больничную койку.