Иммунолог: От омикрона защищены люди, сделавшие прививку в последние три месяца

По его мнению, те, кто вакцинировался в последние три месяца, практически не заболевают омикроном. Как пояснил врач, при контакте с новым штаммом у них может возникнуть от силы инаппарантная инфекция, которая характеризуется отсутствием клинических признаков. После этого иммунитет к COVID-19 у них только укрепится.

В свою очередь, вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков отметил, что у пожилых защита довольно быстро ослабевает. По его словам, примерно через полгода у людей старше 65 лет защита после вакцинации практически сходит на нет. Соответственно, повышается вероятность заболеть. Поэтому рекомендуется ревакцинироваться. Чумаков уточнил, что защита достигает пиковых значений через три недели после второй прививки.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что особенность нового штамма, в частности, в том, что он быстрее и активнее поражает бронхи и легкие, поэтому к омикрону необходимо относиться не менее серьезно, чем к предыдущим штаммам: соблюдать все меры профилактики, а при появлении симптомов простуды - как можно быстрее изолироваться и обратиться за медпомощью. Наиболее тяжело штамм поражает маленьких детей.

Сегодня омикрон зафиксирован уже в 60 регионах России.