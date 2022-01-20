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20.01.2022 18:15
Рубрика: Власть

Инженеры Росгвардии применяют робот "Разрушитель" для разминирования

Текст: Михаил Фалалеев

В свой профессиональный праздник - День инженерных войск - инженерно-техническая группа ОМОН "Зубр" Росгвардии продемонстрировала идентификацию и уничтожение взрывоопасного предмета.

Фото: Алексей Моисеев
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В пресс-службе Росгвардии сообщили, что специалисты использовали передвижной взрывотехнический комплекс, оснащенный роботом. В Учебном центре "Новский" Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского взрывотехники применили средство подавления радиоканалов управления взрывными устройствами. Для обезвреживания был применен комплекс "Разрушитель".

Робототехнический комплекс позволяет саперу дистанционно оценить состояние подозрительного предмета, а также провести его уничтожение с помощью накладного заряда. Основная функция робототехнического комплекса - сохранить жизнь военнослужащего.

Защита саперов от воздействия взрывных устройств, управляемых по радиоканалу, осуществляется с помощью аппаратуры подавления радиосигналов, установленной на бронетранспортере.

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