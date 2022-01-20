Исторический музей откроет год своего 150-летия ювелирной выставкой

Государственный исторический музей (ГИМ) готовится к открытию выставки "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России" - она станет в прямом смысле драгоценным подарком не только посетителям, но и самому музею, который в этом году отмечает свое 150-летие. На одной из главных площадок - в Новом выставочном зале - будут соседствовать работы легендарных мастеров прошлых столетий и современные шедевры. Такой ювелирный экскурс, уверяют в музее, будет представлен публике впервые.

Идею этой выставки Историческому музею предложил Гохран России - учреждение, занимающееся формированием Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. Директор ГИМа Алексей Левыкин рассказывает, что предложение приняли не раздумывая.

- Мы расцениваем это как настоящий подарок. Выставка начнет работу 16 февраля, в месяц, когда ГИМу исполняется 150 лет, и откроет наш юбилейный год. Кроме того, это не первая наша работа с Гохраном - в 2018 году мы вместе делали проект "Национальные сокровища России", интерес к которому мы и сейчас помним - он был огромен, - отметил Левыкин.

Директор Исторического музея напомнил, что ювелирная коллекция ГИМа - одна из лучших в мире: "Это не только шедевры, начиная с XVI-XVII веков, но и археологические материалы. Исторический музей способен показать развитие ювелирного искусства на протяжении не столетий, а тысячелетий".

Внушительной коллекцией обладает и Гохран России. По словам его руководителя Андрея Юрина, эти шедевры тоже заслуживают внимания широкой публики. Одно из центральных мест выставки займут работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства "Россия. XXI век", который регулярно проводится Гохраном России при поддержке Министерства культуры. Лучшие конкурсные работы познакомят гостей с многообразием техник и технологий и оригинальными творческими идеями.

- Бренды - это бренды, за ними мы не видим тех, кто приносит им известность и славу. Для нас очень важно то, что те изделия, которые мы будем представлять, - это авторские работы, то есть, задумка и воплощение конкретного мастера, - отмечает Андрей Юрин.

Гости увидят не только тонкие и изящные украшения, но и работы камнерезов, мастеров-огранщиков, оружейников.

Из исторических экспонатов музейщики обращают внимание на ослепительный ковш конца XIX - начала ХХ века: это заказ Николая II мастерской Ивана Морозова как подарок французской делегации, прибывшей в Российскую империю в 1901 году. Будут представлены работы и других известных мастерских - Сазикова, Хлебникова, Овчинникова, конечно, Фаберже.

Из современных авторов можно будет увидеть произведения Ильгиза Фазулзянова, Алексея Донцова, Эдуарда Никитина, Юрия Федорова, Дмитрия Саморукова, часы Константина Чайкина, оружие Геннадия Соколова и Василия Воробьева и других.

Кроме самой выставки, гости также смогут встретиться с ювелирами - каждую субботу и воскресение, пока экспозиция будет открыта, запланированы беседы с авторами представленных работ, лекции искусствоведов.

Выставка откроется 16 февраля и продлится до 16 апреля. Для входа необходим QR-код.