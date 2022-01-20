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20.01.2022 18:49
Рубрика: Общество

Каким россияне видят идеального начальника

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8661)
Быть спокойным, четко ставить задачи и обладать чувством юмора. Так россияне, принявшие участие в опросе Роструда, нарисовали портрет идеального начальника.

Но главное - он, конечно же, должен быть лидером. Такого мнения придерживаются 67% опрошенных. Каждый второй (47%) хочет видеть руководителя, который умеет четко ставить задачи и их контролировать, треть (32%) - спокойного начальника, не повышающего голос на подчиненных, умеющего держать себя в руках.

Эффективный руководитель должен уметь давать обратную связь

11% респондентов все равно, они смогут сработаться с любым. Для каждого десятого (10%) важно наличие чувства юмора у руководителя. Кроме того, 28% респондентов готовы остаться на нынешнем месте работы только из-за того, что их начальник - замечательный человек, даже если поступит предложение от конкурентов.

44% респондентов хотят видеть своим начальником человека старше 40 лет. Для 36% возраст руководителя не имеет значения. Каждый десятый (11%) убежден, что начальник должен быть старше 50 лет, в то время как 8% россиян предпочитают руководителя около тридцати лет.

Чувство юмора и лояльность - это, безусловно, мечта многих подчиненных. Но еще важны и интересы компании. Порой мягкость в управлении мешает эффективно руководить. "Хорошего руководителя, помимо очевидных, но достаточно эфемерных "лидерских качеств", отличает тонкое чувство баланса, - считает генеральный директор агентства КРОС Екатерина Мовсесян. - Оно проявляется в умении делегировать: распределять задачи в соответствии с компетенциями сотрудников, не заниматься микроменеджментом, но при этом сохранять контроль над ситуацией и держать общую картинку. Умение мотивировать тоже складывается из баланса: нужно хорошо понимать, что движет каждым членом команды, и в соответствии с этим формировать для него понятную траекторию профессионального развития".

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Помимо позитивной мотивации нужно уметь давать обратную связь и в отношении ошибок, чтобы у человека было реальное представление о том, в чем его слабые стороны и точки роста, над чем следует поработать, отмечает она.

Эксперт также подчеркивает, что хороший руководитель понимает свои бизнес-задачи, умеет распознавать и работать с манипуляциями, обладает высоким эмоциональным интеллектом. "Авторитет среди сотрудников и коллег нарабатывается профессионализмом, умением уверенно принимать решения и брать на себя ответственность за них, руководствоваться логикой, а не сиюминутными эмоциями. При этом для руководителя особенно важно умение слушать и слышать в том числе отличную от своей точку зрения, вести диалог не только с функциональными и внешними заказчиками, но и со своими подчиненными. В своей зоне ответственности они глубже погружены в процесс и часто обладают знанием о деталях, которые могут играть решающую роль в той или иной ситуации. Диалог позволяет не отрываться от реальности", - подчеркивает Мовсесян.

По мнению основателя исследовательского центра RuGenerations Евгении Шамис, настоящий лидер - это тот руководитель, который умеет учитывать поколенческие особенности своей команды. Например, молодые люди поколения Z (2003 года рождения и позже) считают, что лидер - это человек, который сам способен воспитать качества в сотруднике и воспитать новых лидеров, новых людей, которые достигнут успеха в профессии.

Общество Соцсфера Социология

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