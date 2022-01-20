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20.01.2022 10:55
Рубрика: В мире

Китай обвинил США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша

Текст: Екатерина Забродина
Американский ракетный эсминец USS Benfold 20 января без разрешения китайского правительства вошел в акваторию островов Сиша.
Американский эсминец Benfold. Фото: Benjamin A. Lewis / US NAVY / AFP Американский эсминец Benfold. Фото: Benjamin A. Lewis / US NAVY / AFP
Американский эсминец Benfold. Фото: Benjamin A. Lewis / US NAVY / AFP

С таким заявлением выступил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли. Его заявление в WeChat передает РИА Новости. Речь идет о спорных среди региональных игроков островах Сиша (Парасельских островах) в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими.

Фото: Артем Иванов/ТАСС
Китай продолжит строительство самых мощных в мире эсминцев

По словам высокопоставленного китайского военного, группировка ВМС вверенной ему Южной зоны сопроводила американский военный корабль и сделала ему предупреждение о необходимости покинуть морской район. Пекин назвал маневр эсминца "провокацией, серьезно нарушающей суверенитет и безопасность Китая", пригрозив американской стороне "серьезными последствиями" .

В свою очередь, Вашингтон оправдывает проход своих судов в Южно-Китайском море, да и в других регионах доктриной "свободы судоходства". К слову, ей противодействует не только Пекин, но и некоторые близкие союзники Соединенных Штатов на Западе, в первую очередь, Канада. Дело в том, что американцы пытаются оспорить принадлежность арктического Северо-Западного прохода, который располагается в непосредственной близости от канадских берегов.

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