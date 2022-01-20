Китай обвинил США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша

Американский ракетный эсминец USS Benfold 20 января без разрешения китайского правительства вошел в акваторию островов Сиша.

С таким заявлением выступил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли. Его заявление в WeChat передает РИА Новости. Речь идет о спорных среди региональных игроков островах Сиша (Парасельских островах) в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими.

По словам высокопоставленного китайского военного, группировка ВМС вверенной ему Южной зоны сопроводила американский военный корабль и сделала ему предупреждение о необходимости покинуть морской район. Пекин назвал маневр эсминца "провокацией, серьезно нарушающей суверенитет и безопасность Китая", пригрозив американской стороне "серьезными последствиями" .

В свою очередь, Вашингтон оправдывает проход своих судов в Южно-Китайском море, да и в других регионах доктриной "свободы судоходства". К слову, ей противодействует не только Пекин, но и некоторые близкие союзники Соединенных Штатов на Западе, в первую очередь, Канада. Дело в том, что американцы пытаются оспорить принадлежность арктического Северо-Западного прохода, который располагается в непосредственной близости от канадских берегов.