Коронавирусом заразились львы и пумы в зоопарке ЮАР

Львы и пумы заразились тяжелой формой COVID-19 в зоопарке в столице Южной Африки Претории - инфекцию животным передали ухаживающие за ними работники, которые были инфицированы коронавирусом, но переносили заболевание без симптомов, - об этом сообщил Bloomberg.

В Университете Претории высказали опасения, что через заразившихся животных могут появиться новые варианты коронавируса.

Пумы заболели с проявлениями диареи, у них были выделения из носа и анорексия. Анализы показали, что у животных был COVID-19, и они полностью выздоровели через 23 дня, - говорится в сообщении Университета Претории. Случай заражения пум был зафиксирован еще в 2020 году, а год спустя, в разгар третьей волны, вызванной "дельта"-вариантом, заболели три льва. У одного из животных развилась пневмония, при этом все трое дали положительный результат на коронавирус.

Хотя доминирующая теория заключается в том, что коронавирус передается от животных к людям, может произойти и обратное, отмечают исследователи. Эпидемиологическое расследование показало, что коронавирус циркулировал среди персонала во время болезни животных, и скорее всего, они заразились от людей. По словам исследователей, вирус может мутировать в организме животных и повторно заразить людей.

Целесообразны такие меры, как ношение масок и инфекционный контроль при работе с животными, содержащимися в неволе, а также барьеры, благодаря которым посетители зоопарков не смогут подходить к ним слишком близко, - говорится в заявлении исследователей. -"Это делается для защиты исчезающих видов от болезней и смерти. Эти меры также важны из-за риска появления новых вариантов, если вирус закрепится в животных как в резервуарах, и эти варианты смогут передаваться обратно людям".