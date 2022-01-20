Корреспондент "РГ" побывал на крещенских купаниях на юго-востоке Казахстана

В Алма-Ате и других городах Казахстана крещенские купания из-за коронавирусных ограничений запрещены. Однако в некоторых местах решили не отказываться от православного обычая. По крайней мере семиреченские казаки твердо решили искупаться в купели. Но для этого надо ехать на самый юго-восток Казахстана, туда, где среди заснеженных гор, примерно в сотне километров от китайской границы, находится село Кугалы с населением около трех тысяч человек, оно же - станица Кугалинская, основанная в середине XIX века. Кугалы, как и большинство остальных населенных пунктов в регионе вокруг Алма-Аты, известном под древним названием Семиречья, создано казаками, а сейчас, как и почти все поселки тут, многонационально.

- И живут они очень дружно, - говорит атаман Семиреченского казачьего войска Алексей Малков. - Здесь все друг за друга, независимо от национальности.

Жители села все вместе справляют праздники, будь то православное Крещение, казахский Новый год Навруз и так далее. Ходят в гости друг к другу, угощают пирожками-баурсаками, куличом и яйцами на Пасху. Раньше такая традиция была широко распространена во многих странах, где бок о бок живут представители разных конфессий, - в Турции, странах Ближнего Востока. А здесь, в Семиречье, это сохранилось и по сей день.

Малков в зеленом кителе и синих штанах с широкими малиновыми лампасами. По-казачьи форма называется справа, ее надевают по особым случаям.

"Казачество в Казахстане - стержень, который помогает сплотить русское население, дать им идею. Мы - часть этого государства, и как законопослушные граждане стараемся легальными путями улучшить жизнь казаков, - поясняет Малков. - Политикой казаки в Казахстане не занимаются, защищать интересы своих - вот наша задача".

Муниципальные главы (акимы) охотно сотрудничают с казаками, а через них и с русским населением в целом. Это показал опыт станиц Кугалинской, Текелийской (Текели), Царицынской (Коксу).

"Когда в начале января в Казахстане начались волнения, мы организовали местное ополчение", - рассказывает местный атаман есаул Владимир Заболотный, один из самых уважаемых жителей.

Муниципальные главы (акимы) охотно сотрудничают с казаками, а через них и с русским населением в целом

"Аким села Кугалы принял решение об организации самообороны в случае нападения, - говорит Заболотный. - Мы перегородили машинами поворот с главной трассы к Кугалам и дежурили там посменно, охотники из числа местных жителей. Охотничье оружие в случае необходимости могли быстро взять из сейфов".

В Кугалинской опасались, что в станицу могут зайти террористы.

"Понятно, что особых богатств в селе нет, но могло быть всякое", - считает есаул. В случае угрозы должны были экстренно собирать всех, ну а дальше уж как пойдет. Патрулировали восемью группами, каждая дежурила по три часа.

К счастью, все дни прошли спокойно.

В Алма-Ате два дня висит холодный густой туман, а тут, среди гор, - солнце, снег. Кугалы - большое село, в советские времена оно специализировалось на картофеле. Говорят, такой особенной картошки, как здесь, не было во всем юго-восточном Казахстане. Сейчас картошка тоже есть, но, как уверяют местные, уже не та.

Правда, после последних событий в Казахстане все разговоры тут не о картошке, а о политической ситуации. Тем более что отец Александр Матлашов, батюшка из Талдыкоргана, приехавший в Кугалы, чтобы провести чин освящения воды, задержался на час. Наконец отец Александр приехал, и в местной Никольской церкви начался чин освящения воды. Церковь, поставленная силами местных жителей, имеет вид обычного дома, только над двускатной крышей укреплен деревянный крест. Освятив воду, разлитую по десяткам пластиковых бутылок, батюшка поехал с казаками в горы. В ущелье, через которое течет горная речка, перегороженная запрудой, благодаря которой получилась купель с проточной водой. Рядом с бассейном - баня. Отец Александр освящает речку, троекратно окуная в нее медный крест. Рядом молятся казаки, за обрядом уважительно наблюдают казахи и чеченцы, тоже приехавшие из села, чтобы попариться и нырнуть в ледяную воду.

На вопрос, в чем задача атамана, Владимир Заболотный степенно отвечает, что главное - решать хозяйственные дела, организовывать совместные мероприятия.

"И мы все делаем по согласованию с властями, - подчеркивает он, - мы - законопослушные граждане".

Супруга атамана Ольга рассказывает о том, как в Кугалах соблюдают русские традиции.

"На Масленицу устраивали гулянья, жгли чучело, угощали всех блинами, - говорит она. - Последние годы, правда, стало сложнее - пандемия, да и молодежи много разъехалось".