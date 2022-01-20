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20.01.2022 11:19
Рубрика: Власть

Косачев оценил пресс-конференцию Байдена в Белом доме

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
О пресс-конференции президента США Джо Байдена в Белом доме: впечатление весьма противоречивое, есть ощущение, что даже в своей "внешней части" оно было нацелено главным образом на то, чтобы отбить "внутренние" атаки со стороны ястребов в Конгрессе.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Тем не менее, во внешней части сигналов достаточно много, есть и довольно важные.

Фото: AP
Какие планы у госсекретаря США на переговоры в Киеве и в Женеве

Разумеется, все та же попытка представить ситуацию так, будто все дело в Украине (а не в ситуации с безопасностью в целом, на исправление которой направлены российские декабрьские предложения): мол, Россия на грани вторжения, а весь мир сплачивается и готовит санкции, чтобы ее удержать.

На самом деле, вопрос "российского вторжения", как ни парадоксально, всецело в руках США. Судя по всему, выбор стоит между "сценарием Саакашвили" - провокационной атакой Киева на Донбассе, которая должна вызвать "российскую агрессию" (как известно по грузинским событиям 2008 года, Запад имеет свойство "замечать", кто первый начал, примерно через год, да и то - нехотя и стеснительно). Или же предпочтение будет отдано фанфарам на тему "сплоченность Запада, угроза санкциями и готовность украинского народа идти в партизаны удержали агрессора у последней черты".

Так вот, судя по высказываниям Байдена, вероятность второго сценария выше. Во-первых, естественно, подробное описание ужасов, которые ждут Россию в случае нападения. Во-вторых, намеки, что решение Кремлем, мол, еще не принято. А, значит, нужно лишь усилить градус запугиваний, и Москва дрогнет. И, в-третьих, очередной заход на тему - Путин испытывает единство Запада, но, мол, США и союзники сплотились, единство прочно, как никогда и т.п. Это значит - можно, похоже, обойтись и без "российской агрессии" для выполнения главной цели - устранения внутризападных противоречий, а это уже настраивает на некоторый оптимизм.

Ну и про главное (а главное, конечно, не самовнушения Запада на тему предстоящего вторжения России). О неразмещении НАТО стратегических вооружений на Украине: "Мы можем что-нибудь сделать" с этим, причем в обмен на некие ответные шаги "в европейской части России".

Заметили, что Байден уже говорит об Украине как о подчиненной территории, и ведет торг о том, что там будет размещено? Для "суверенной Украины", конечно, наглядный урок. Но дело не в этом.

Озабоченность России в Вашингтоне понимают, и, похоже, считают оправданной (иначе бы не торговались про размещение оружия). А вероятность присоединения Украины к НАТО в ближайшее время, по мнению президента США, невысока из-за того, что, мол, далеко не все требования, необходимые для вступления в альянс, выполнены Киевом. И вообще не все в НАТО этого хотят. Поэтому тут спешки не будет, но предмет для очередного торга уже обозначен. И опять же, Киев не особо спрашивают.

Еще более важно: у США и РФ в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности, по мнению американского лидера, есть пространство для обсуждений. И не исключена еще одна встреча с президентом России.

Поэтому по идеальному сценарию вот-вот протрубят литавры на тему "решимость и единство Запада спасли мир от новой войны", и начнутся более предметные разговоры по реально важным темам.

Но идеальные сценарии, увы, не всегда имеют свойство сбываться. Иногда свою негативную роль могут сыграть и третьи силы, вроде каких-то авантюристов в Киеве, которых не устраивают мирные сценарии.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook.

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