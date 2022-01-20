Кто получит "Большую книгу" в 2022 году

Сразу две крупнейшие национальные литературные премии страны - "Большая книга" и "Лицей" имени Александра Пушкина - объявили о старте нового конкурсного сезона. Заявки от уже состоявшихся писателей и их издателей, а также от тех, кто лишь начинает путь в большой литературе, будут приниматься с 20 января до 28 февраля.

Организаторы напоминают, что на соискание премии "Большая книга" авторы могут подать романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, документальную прозу и мемуары, подписанные в печать в период с 1 января 2021 года до 28 февраля 2022 года.

Заявку могут подать как сами авторы и члены жюри премии, так и издательства, СМИ, творческие союзы и даже органы государственной власти. Электронные версии книг или рукописи ждут по электронной почте: info@bigbook.ru.

Премия "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов в возрасте от 15 до 35 лет объявила о старте уже шестого сезона. Правила для соискателей не изменились: рукописи и произведения, опубликованные с 1 января 2021 года, можно отправить в оргкомитет премии через издательский сервис Rideró или по электронной почте lyceum@pushkinprize.ru. Напомним, что победители получат не только ценные призы, но и увидят свои произведения опубликованными на сайте премии и в отдельном сборнике, изданном в одном из ведущих издательств.

Кстати

10 книг, получивших Национальную премию "Большая книга" за последние 10 лет: