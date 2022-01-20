Кто получит "Большую книгу" в 2022 году

Организаторы напоминают, что на соискание премии "Большая книга" авторы могут подать романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, документальную прозу и мемуары, подписанные в печать в период с 1 января 2021 года до 28 февраля 2022 года.
Заявку могут подать как сами авторы и члены жюри премии, так и издательства, СМИ, творческие союзы и даже органы государственной власти. Электронные версии книг или рукописи ждут по электронной почте: info@bigbook.ru.
Премия "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов в возрасте от 15 до 35 лет объявила о старте уже шестого сезона. Правила для соискателей не изменились: рукописи и произведения, опубликованные с 1 января 2021 года, можно отправить в оргкомитет премии через издательский сервис Rideró или по электронной почте lyceum@pushkinprize.ru. Напомним, что победители получат не только ценные призы, но и увидят свои произведения опубликованными на сайте премии и в отдельном сборнике, изданном в одном из ведущих издательств.
10 книг, получивших Национальную премию "Большая книга" за последние 10 лет:
- "Филэллин" Леонида Юзефовича.
- "Чертеж Ньютона" Александра Иличевского.
- "Венедикт Ерофеев: Посторонний" Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского.
- "Памяти памяти" Марии Степановой.
- "Ленин: Пантократор солнечных пылинок" Льва Данилкина.
- "Зимняя дорога" Леонида Юзефовича.
- "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной
- "Обитель" Захара Прилепина.
- "Мой лейтенант…" Даниила Гранина.