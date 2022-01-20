Постановление губернатора Курганской области от 19 января 2022 года № 6 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Установить, что положения пункта 21 настоящего постановления не применяются в период с 20 января 2022 года по 1 февраля 2022 года включительно.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







