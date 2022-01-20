Кузнецова: Число подрабатывающих подростков с инвалидностью и детей-сирот снижается

В первом чтении принят проект закона о детях с инвалидностью и детях, потерявших кормильца. Если подросток устраивается на временную работу, он теряет социальную доплату к пенсии. Новый законопроект исправит эту несправедливость. Об этом в своем Telegram-канале сообщила зампред Госдумы Анна Кузнецова.

Кузнецова отметила важность законопроекта. "До 18 лет дети получают социальную доплату к пенсии, - поясняет вице-спикер. - Но при временном трудоустройстве - например, во время летних каникул или в свободное от учебы время - это право теряют, как будто уже работают в полную силу. Хотя на самом деле они - еще подростки, которым требуется особое внимание и поддержка государства. Подработка для них играет большую роль не только как заработок, это - опыт самостоятельного труда и ответственности. Но таких возможностей становится меньше.

По словам вице-спикера, за последнее время число подростков с инвалидностью и сирот в возрасте от 14 до 18 лет, которые работают по временным трудовым договорам, стабильно снижается.

"В 2020 году число временно трудоустроенных сирот снизилось по сравнению с 2018 годом почти на 40 процентов, детей с инвалидностью - на 50 с небольшим процентов, и эта тенденция наметилась еще до пандемии", - сообщила Кузнецова.

Она отметила, что принятие законопроекта станет поддержкой подростков с особенностями развития. "Проект закона предполагает, что при устройстве на временную работу право на социальную доплату к пенсии за детьми с инвалидностью и потерявшими кормильца сохранится" - уточнила Кузнецова.