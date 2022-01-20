Лавров предложил создать в Берлине мемориал всем жертвам нацизма в СССР

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил создать в Берлине мемориал, посвященный всем гражданским жертвам нацизма в СССР. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"В ходе недавних переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Москве Сергей Лавров предложил германской стороне подумать о создании в Берлине мемориала, посвященного всем гражданским жертвам нацизма в СССР вне зависимости от их национальной принадлежности", - написала Захарова.

В Москве исходят из того, что "в современной Германии осознают важность сохранения культуры памяти и критического осмысления темных страниц своего прошлого, включая непреходящую историческую ответственность за зверства нацистов, в том числе на территории бывшего СССР". "Рассчитываем, что власти ФРГ внимательно изучат наше предложение, реализация которого внесла бы заметный вклад в процесс исторического примирения", - заключила дипломат.