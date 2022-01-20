"Лучший педагог года 2021" на МААМ: результаты международного конкурса

В 2021 году количество активных участников превысило 46 000 педагогов, разместивших свыше 140 000 публикаций образовательной тематики. Определение победителей основывалось на количестве и качестве опубликованных материалов, голосов пользователей, жюри и администрации портала.

Победители конкурса "Лучший педагог года 2021":

Самсонова Елена Шабданбековна, г. Оренбург.

Лякишева Елена Алексеевна, г. Орёл

Шубенкова Татьяна Евграфовна, г. Волгоград.

Абдулова Джюме Сиражутдиновна, п.Правохеттинский, ЯНАО.

Щербань Татьяна Владимировна , г. Артемовск, Луганская Народная Республика.

Чувилина Елена Алексеевна, г. Омск.

Сидорова Млада Викторовна, г.Пионерский, Калининградская обл.

Козлова Инна Михайловна, г. Москва.

Попова Валентина Ивановна, г. Пенза.

Пштыка Ирина Петровна, п. Нивенское, Калининградская обл.

Василькова Татьяна Леонидовна, п.Октябрьский, Калужская обл.

Рослякова Любовь Николаевна, г. Севастополь.

Курнина Любовь Владимировна, г. Ковров, Владимирская обл.

Потапова Елена Анатольевна, п. Бетлица, Калужская обл.

Акматова Айнура Асанкуловна, г. Новосибирск.

Красильщикова Ирина Юрьевна, г. Омск. http

Котова Алла Юрьевна, г.Курск.

Мельник Зульфия Равхатовна, г. Бугуруслан, Оренбургская область.

Колосанова Наталья Дмитриевна, г. Курган.

Федосеева Юлия Владимировна, п. Матвеев-Курган, Ростовская обл.

Ковальчук Надежда Николаевна, п.г.т. Излучинск, Тюменская обл.

Туева Татьяна Геннадьевна, г. Прокопьевск, Кемеровская обл.

Мажова Светлана Александровна, д. Анишино, Тульская обл.

Зайферт Оксана Александровна, г. Белгород.

Грачева Татьяна Ивановна, р.п. Радищево, Ульяновская обл.

Молчанова Оксана Николаевна, п. Октябрьский, Кемеровская обл.

Гордиенко Наталья Николаевна, г. Темрюк, Краснодарский край.

Меньшикова Людмила Викторовна, г. Березники, Пермский край

Жданова Светлана Владимировна, п. Родники, Московская обл.

Алиева Гюльсара Зейнутдиновна, с. Дюбек, Республика Дагестан.

Шамсутдинова Флюра Рафаиловна, г. Троицк, Челябинская обл.

Османова Ольга Сайгидовна, г. Хасавюрт, Республика Дагестан.

Безменова Татьяна Федоровна, с. Кирсановка, Воронежская обл.

Номинация "Творческий педагог":

Кибец Марина Юрьевна, г.Партизанск, Приморский край.

Симакова Наталья Викторовна, с. Малоугренёво, Алтайский край.

Шинаева Галина Николаевна, г. Москва.

Седова Наталья Владимировна, г.Жуковский, Московская обл.

Гетманская Татьяна Александровна, г.Ставрополь.

Плахтеева Наталья Евгеньевна, г. Краснодар.

Гибадуллина Гульсиня Багдануровна, г. Казань, Республика Татарстан.

Номинация "Школьный педагог":

Разумная Зоя Виталиевна, г. Почеп, Брянская обл.

Бакланова Любовь Михайловна, г. Тольятти, Самарская обл.

МААМ искренне благодарит участников конкурса, поздравляет и желает новых достижений победителям, и вновь приглашает всех заинтересованных педагогов, воспитателей, учителей принять участие в очередном "Лучшем педагоге года".

На МААМ огромное количество образовательных материалов: библиотека с более 1 200 000 публикаций, несколько тысяч тематических разделов, с помощью которых легко найти нужную тематику. Каждый зарегистрированный участник МААМ может принять участие в Международном конкурсе Лучший педагог года, получить Свидетельство о публикации в СМИ, стать членом жюри, принять участие в разнообразных конкурсах самостоятельно или вместе со своими воспитанниками.

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