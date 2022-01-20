Макрон намерен увеличить стоимость регистрационного взноса в вузах

За три месяца до президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон, который, судя по всему, в ближайшее время объявит о намерении баллотироваться на второй срок, неожиданно выдвинул инициативу, которая явно пришлась не по вкусу многим французам. В первую очередь молодежи. О чем речь?

О законопроекте, предусматривающем реформу системы высшего образования. В нем, в частности, предложено отказаться от нынешней ситуации, когда доступ в университетские аудитории для всех практически бесплатный. Для того, чтобы быть зачисленным на первый курс, достаточно иметь аттестат об общем среднем образовании или, как его здесь называют, "бак". Затем внести в кассу социального страхования около 200 евро, а также регистрационный взнос, который также невелик - 170 евро. И это все.

Сам процесс обучения, зарплаты профессоров, стипендии, расходы, связанные с функционированием вузов, целиком оплачиваются государством. Соответствующая статья в госбюджете - четвертая по значению. Так, в этом году на эти цели зарезервировано 24,5 миллиарда евро. Выступив на съезде университетских президентов, Эммануэль Макрон заявил, что страна не в состоянии поддерживать систему, когда в отличие от многих западных стран, и в первую очередь США, Британии, почти никто из студентов не оплачивает учебу.

По сложившейся практике ежегодно свыше 90 процентов выпускников, а это более 600 тысяч человек, с помощью интернет-платформы, созданной специально министерством высшего образовании, записываются в те или иные университеты. Причем, как отметил глава Пятой республики, из них треть получает стипендию, но на экзамены после первого курса приходят "только 50 процентов студентов", что является "недопустимым расточительством". Отсюда решение поднять регистрационный взнос. Правда, на сколько - Макрон уточнять не стал. Отметим, что пару лет назад во Франции этот взнос был увеличен для желающих учиться в местных вузах из стран, не входящих в ЕС. Теперь он составляет 2770 евро.