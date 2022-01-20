Мясников объяснил, при каких симптомах "омикрона" нужно вызывать врача

Новая информационная волна об "омикрон"-штамме буквально захлестнула общество. И первые пострадавшие от нее, прежде всего, болезненно мнительные люди, которые при первом же чихе заподозрят у себя заражение коронавирусной инфекцией.

Врач, известный телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram, когда на самом деле нужно обращаться к врачу.

Не следует при первых же симптомах ОРВИ бежать в поликлинику. Если температура не превышает 38 градусов, нужно соблюдать домашний режим. Тем более всем известно, что принимать в таких случаях: капли в нос, парацетамол, витамины и побольше питья.

"Что вы ждете от посещения врача? Чтобы вас успокоили, заверили, что все хорошо, и дали те же капельки в нос и парацетамол? - пишет Мясников. - Давайте проявим благоразумие и будем справляться с легким ОРВИ так, как справлялись всегда: домашним режимом и терпением, благо, что оно длится 3-4 дня, как правило".

Если каждый человек при легких признаках простуды побежит в поликлинику, то такой наплыв может создать сложности для эффективной работы амбулаторной службы.

Тем временем, за последние сутки в России выявлено 33 899 новых случаев SARS-CoV-2. Общее число заразившихся - 10 миллионов 899 тысяч человек.