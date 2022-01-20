МИД: Заявлениями о планах вторжения РФ на Украину Запад прикрывает свои провокации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что заявления Запада о якобы скором вторжении России на Украину на самом деле являются информационным прикрытием для собственных масштабных провокаций.

На традиционном брифинге она напомнила о том, что в настоящее время не только западные и украинские средства массовой информации, но и официальные лица стали активнее тиражировать спекуляции на эту тему.

Говоря о возможных провокациях, Захарова, в частности, отметила провокации военного характера. По словам официального представителя МИД РФ, они могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности.