"Миллионеры-патриоты" из девяти стран попросили взимать с них больше налогов

Группа из более чем 100 миллионеров из девяти стран совместно с международными объединениями Patriotic Millionaires, Millionaires for Humanity и Tax Me Now требует обложить налогом имущество самых богатых людей. Об этом, по информации газеты Die Welt, в среду сообщила организация по оказанию чрезвычайной помощи Oxfam.

Patriotic Millionaires обратилась с соответствующим открытым письмом к участникам предстоящего ряда мероприятий Всемирного экономического форума под названием "Повестка Давоса". По подсчетам Oxfam, налоги на миллионеров в два процента, а на миллиардеров в пять процентов в общем и целом будут приносить ежегодно 2,52 триллиона долларов (2,2 триллиона евро).

Эти средства помогут разным странам финансировать серьезные социальные программы по преодолению нищеты, неравенства, справедливого распределения антивирусных вакцин, по содействию развитию систем здравоохранения и образования.

К сожалению, пока не ясно, как эту благородную инициативу воплотить на практике. Наверное, авторы письма полагаются на то, что конкретные меры и шаги могут быть разработаны в ходе указанных выше мероприятий Всемирного экономического форума.