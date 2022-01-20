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20.01.2022 16:23
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития отрегулирует цифровые платформы

Текст: Олег Капранов
Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который должен будет урегулировать взаимоотношения онлайн-платформ как с поставщиками, так и с покупателями. Дополнительно в рамках документа будут сформированы инструменты господдержки для компаний, пострадавших от санкций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вопросы взаимодействия цифровых платформ, таких как Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет" и прочих с поставщиками и потребителями неоднократно поднимались представителями бизнеса, премьер-министром Михаилом Мишустиным, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и другими представителями правительства. В декабре 2021 года глава правительства поручил Минэкономразвития и заинтересованным органам власти проработать вопрос равного доступа предпринимателей к маркетплейсам.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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В настоящий момент Минэкономразвития совместно с ФАС, Минцифры и АНО "Цифровая экономика" разрабатывает законопроект, который закрепит общие правила взаимодействия платформ и их пользователей.

"Мы готовим предложения по регулированию экосистем, а именно - обсуждаем введение отдельного федерального закона, который бы не только затрагивал платформы, уже имеющие монопольное влияние и большую экономическую концентрацию, но и определял бы правила прозрачности и добросовестные практики на рынке для разных групп экосистем", - заявил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Анатолий Дюбанов "Известиям".

Среди других целей законопроекта - поддержка отечественных платформ для равной конкуренции с иностранными гигантами и поддержка компаний, пострадавших из-за наложения санкций. Им будет предложен механизм компенсации убытков, субсидий и налоговых льгот.

Наибольший эффект, по нашему мнению, должны дать меры по повышению эффективности обработки данных и по стимулированию внешнеэкономической деятельности, пояснили "РГ" в АНО "Цифровая экономика".

По словам Дмитрия Тер-Степанова, заместителя генерального директора, директора по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика", для развитых государств господдержка своих игроков, в том числе политическая - это распространенная практика.

"Российские цифровые платформы и экосистемы уже работают на международных рынках, конкурируя с теми кто такой поддержкой пользуется. Выработать эффективные механизмы поддержки отечественных игроков в совместном диалоге бизнес-сообщества и государства - естественный шаг для создания равных конкурентных возможностей", - сообщил Тер-Степанов.

Фото: Getty Images
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По мнению эксперта, от ряда предложенных мер есть, "как положительные, так и отрицательные эффекты", поэтому всем участникам процесса предстоит оценить целесообразность реализации обсуждаемых мер регулирования, чтобы общими усилиями достичь комфортной правовой среды, в которой саморегулирование экосистем станет необходимым и достаточным условием их дальнейшего развития.

По словам Анатолия Дюбанова, "в целом регулирование получится мягким". Ожидается, что на публичное обсуждение законопроект будет выдвинут в начале февраля.

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