Минтруд напомнил об изменениях в выплатах на детей до трех лет

В 2022 году меняются правила назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет, напомнили в Минтруде.

Ранее за основу для расчетов брался региональный прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. Теперь при подаче заявления надо ориентироваться на региональный прожиточный минимум, установленный на год обращения.

"Если подаете заявление в 2022 году, проверяйте прожиточный минимум для трудоспособного населения в своем регионе именно на этот год", - говорится в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

Это же правило будет действовать и в отношении размера пособия: выплата будет равняться одному действующему прожиточному минимуму для детей.