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20.01.2022 16:20
Рубрика: Общество

Минздрав разъяснил, когда пациентам с COVID-19 нужна госпитализация

Текст: Елена Манукиян

Минздрав направил регионам рекомендации, как должен проводиться дистанционный мониторинг пациентов с коронавирусом и когда необходима госпитализация заболевших, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олеся Курпяева / РГ
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Отмечается, что новые рекомендации даны из-за распространения заразного штамма "омикрон". Так, принимающий вызов оператор должен собрать всю информацию о самочувствии пациента. У впервые обратившихся он должен поинтересоваться о наличии кашля, насморка, слабости, нарушений вкуса и обоняния, боли в горле, головной боли, нарушения стула, затруднения дыхания, а также степени проявления данных симптомов. Также ему необходимо уточнить сведения о хронических заболеваниях и узнать, возможно, человек уже обследовался на коронавирус.

После этого оператор должен либо оформить вызов врача на дом, либо направить к человеку бригаду скорой помощи для госпитализации в больницу. В числе условий для оказания экстренной помощи - снижение у пациентов уровня сатурации (насыщения крови кислородом). Решение оператор колл-центра должен принять быстро по результатам телефонного опроса.

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