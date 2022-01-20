Минздрав разъяснил, когда пациентам с COVID-19 нужна госпитализация

Минздрав направил регионам рекомендации, как должен проводиться дистанционный мониторинг пациентов с коронавирусом и когда необходима госпитализация заболевших, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что новые рекомендации даны из-за распространения заразного штамма "омикрон". Так, принимающий вызов оператор должен собрать всю информацию о самочувствии пациента. У впервые обратившихся он должен поинтересоваться о наличии кашля, насморка, слабости, нарушений вкуса и обоняния, боли в горле, головной боли, нарушения стула, затруднения дыхания, а также степени проявления данных симптомов. Также ему необходимо уточнить сведения о хронических заболеваниях и узнать, возможно, человек уже обследовался на коронавирус.

После этого оператор должен либо оформить вызов врача на дом, либо направить к человеку бригаду скорой помощи для госпитализации в больницу. В числе условий для оказания экстренной помощи - снижение у пациентов уровня сатурации (насыщения крови кислородом). Решение оператор колл-центра должен принять быстро по результатам телефонного опроса.