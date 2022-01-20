Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года. Она была разработана по поручению президента Владимира Путина.

Согласно концепции, во всех регионах появятся школьные спортивные лиги, новая инфраструктура для занятий различными видами спорта, спортивно-оздоровительные лагеря, а также новая материально-техническая база общеобразовательных организаций и спортшкол.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, к работе будет привлекаться малый и средний бизнес.