На рынке труда появятся новые меры поддержки

Минтруд продолжит работать над решением актуальных задач в сфере занятости. Речь идет о долгосрочных программах по содействию трудоустройству молодежи, плане по снижению теневой занятости, а также модернизации центров занятости с созданием новых сервисов, которые помогают гражданам адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда. Об этом заявили в ведомстве, комментируя рекомендации Счетной палаты (СП).

Аудиторы СП обратили внимание на краткосрочность прежних мер, большинство из которых были реализованы еще в 2020 году, но благодаря им в пандемию удалось сохранить более 9,5 млн рабочих мест. Сегодня нужен план содействия занятости и поддержки безработных на весь период, пока есть риск распространения коронавируса, и дальнейшую перспективу, отмечают в СП.

При этом численность занятого населения сегодня превышает 72 млн человек, уровень безработицы еще в августе прошлого года вернулся к допандемическим значениям (4,7%).

В разгар пандемии (в августе 2020 года) она составляла 6,4%, численность безработных достигала 4,3 млн человек, что на 25% больше 2019 года. К июлю 2021 года зарегистрированных безработных было 1,2 млн человек.

Всего на сохранение рабочих мест в 2020-2021 гг. было направлено 91,1 млрд руб. Из них небольшие компании, сохранившие не менее 90% штата, получили субсидии в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного работника. Такая "инвестиция" государства помогла сохранить почти 4 млн рабочих мест.

Многие меры поддержки были направлены именно на малый и средний бизнес, который оказался наиболее уязвимым перед негативным воздействием пандемии. Например, ему отсрочили уплату страховых взносов.

Более 205 млрд рублей правительство направило в помощь безработным. Средний размер пособия в 2020 году, выплаченного за весь период поиска работы (в среднем - это 2,5 месяца), составил на одного человека 29,7 тысячи рублей, это на 10 тысяч рублей больше, чем могло быть.

Всего дополнительными мерами поддержки было охвачено почти 15 млн человек и 1,6 млн организаций.