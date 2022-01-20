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20.01.2022 23:02
Рубрика: В мире

На Украине задумались о строительстве космодрома на Черном море

Украинские чиновники и ученые заговорили о самостоятельной космической программе, для чего, в первую очередь, стране понадобится свой космодром. Строительство его обсуждалось на прошедшей в четверг, 20 января, учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров. В качестве одного из вариантов рассматривались территории на берегу Черного моря, на границе Одесской и Николаевской областей.

Одной из проблем при этом сочли густую заселенность этих территорий.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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"Пока космодром на Украине не строят, так как наша территория густо заселена, - передает ТАСС комментарий одного из энтузиастов укронавтики, главы Одесской областной администрации Сергея Гриневецкого. - А при сооружении такого объекта должны соблюдаться определенные требования, в частности, необходима безлюдная территория".

Впрочем, тут украинские исследователи космоса готовы использовать имеющийся британский опыт.

"Специалисты ракетных технологий, в том числе на Украине, уже создают ракеты-носители с поворотными ступенями, что снимает вопрос о зонах отчуждения, - объяснил Гриневецкий. - То есть, речь идет об управляемом возвращении первой-второй ступени ракет. Например, в Великобритании недавно анонсировали создание семи космопортов на своей территории, недалеко от города Эдинбург, уже инвестировали средства в реализацию этих проектов".

При этом на Украине забыли сравнить финансовые и научные ресурсы двух стран. Пока же в бюджете республики на научно-техническую космическую программу на 2021-2025 гг. заложено всего 40,78 млрд гривен (более 1,5 млрд долларов), чего недостаточно даже на самые первые шаги на орбиту.

Новость об украинских планах по освоению космоса не оставила равнодушным главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В своем Telegram-канале​​ он проиллюстрировал эту информацию видеофрагментом из из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки".

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