Наследникам разрешат оспаривать в суде отцовство

Наследников наделят правом оспаривать в суде отцовство - такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Авторы инициативы из кабмина напомнили, что на данный момент указание родителей в книге записей рождений может быть оспорено только отцом или матерью ребенка, лицом, фактически являющегося родителем, самим ребенком, его опекуном, а также опекуном недееспособного родителя. Суды же отказывают в принятии исков наследников об оспаривании биологического родства со своим отцом.

В пояснительной записке говорится, что таким образом, не создается возможности для защиты интересов наследников лица, записанного в качестве отца ребенка в книге записей рождений на основании подложных документов.

В правительстве предложили уточнить перечень лиц, имеющих право оспорить запись об отце ребенка в книге записей рождений. Таким правом наделяется наследник лица, записанного отцом ребенка. При этом требование об оспаривании отцовства подлежит удовлетворению в случае, если такая запись была произведена на основании подложных документов.

Проект федерального закона направлен на исполнение постановления Конституционного суда России.

У Олеси Шишкиной, которая обратилась с данным иском, умер отец, и она стала оформлять наследство, однако узнала, что с таким же требованием к нотариусу обратилась другая соискательница. Последняя заявила, что отцом ее несовершеннолетней дочери также является умерший, а она имеет право на наследство. Шишкина подала в суд общей юрисдикции, усомнившись в том, что ребенок является ее сводной сестрой. Сначала иск был удовлетворен, затем краевой суд отменил такое решение, сославшись на то, что Шишкина не является лицом, которое имеет право оспаривать родство ее отца с другим ребенком. После этого женщина обратилась в КС, который в свою очередь указал на несовершенство законодательства.