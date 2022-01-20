Названа самая продаваемая игра в России

Игра Grand Theft Auto V стала самой продаваемой игрой 2021 года в России, сообщает аналитическая компания GfK. Примечательно, что в 17 из 19 европейских стран топ продаж возглавил футбольный симулятор FIFA 22. Жители Финляндии отдали свое предпочтение хоккейному симулятору - NHL 22.

"Любовь европейцев к футболу - давно известный факт, и нет ничего удивительного, что любовь эта справедлива и для игр, - говорит Андрей Александров, главный редактор медиапроекта о видеоиграх PLAYER ONE (MY.GAMES). - Если собраться и поиграть с друзьями на соседнем поле получается далеко не всегда, то FIFA дает вам возможность выступить за Ибрагимовича или любого другого любимого футболиста. Так что в плане продаж FIFA 22 лишь поддержала традицию - предыдущие части этой серии лидировали на большинстве европейских рынков как минимум в 2017-2020 годах".

Успех GTA V на российском рынке - крайне любопытная история, у которой могут быть различные объяснения, добавляет эксперт. "Основная причина успеха игры в том, что в России очень популярны онлайн-игры. Когда игра только появилась в далеком 2013 году, все знали ее как историю о трех не слишком удачливых бандитах. Сегодня же продажи GTA V обеспечивает в первую очередь GTA Online - режим, в котором можно отыгрывать практически любую роль, а авторы игры постоянно поддерживают его обновлениями", - объясняет Александров.

Аналитики компании NetBet посчитали, что футбольный симулятор FIFA приносит своим создателям 1,08 млрд долларов за год. В день игра зарабатывает 2 млн 958 тысяч долларов. А за минуту - две тысячи 54 доллара. Показатели GTA V чуть хуже - 911 млн долларов за год, 2 млн 495 тысяч за день и 1733 долларов в минуту.

"Обе игры рассчитаны на максимально широкую аудиторию, относительно не требовательные по геймерским навыкам и цепляют сразу несколько возрастных категорий. В случае с FIFA играют два фактора. Во-первых, футбол - самый популярный вид спорта в мире. Во-вторых - у этой серии игр нет реального конкурента. Последняя причина актуальна и для GTA, которая по вариативности действий в игровом мире вне конкуренции", - полагает Артем Красулин, видеоблогер и журналист ВГТРК.