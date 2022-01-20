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20.01.2022 16:47
Рубрика: Экономика

Названо условие признания российских углеродных единиц

Текст: Алексей Дуэль

Биржевая торговля российскими углеродными единицами может стать одним из условий для мирового признания и зачета для уменьшения платежей по трансграничному углеродному регулированию Евросоюза. Об этом журналистам сообщил президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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"Если система обращения будет создана - это важный критерий успеха в переговорах о признании наших углеродных единиц, а если нет, - то и говорить не о чем", - сказал он.

Чтобы начать торговлю углеродными единицами к вступившему в силу закону надо принять серию нормативных актов, считает глава СПбМТСБ. В первую очередь, это правила ведения реестра углеродных единиц и климатических проектов, назначить регулятора, ответственного за ведение учета этого реестра, утвердить методику для работы валидаторов и верификаторов климатических проектов, из которых углеродные единицы и будут рождаться, пояснил президент биржи.

"Все углеродные единицы будут одинаковы по стоимости, значит, ими можно торговать, а биржа - оптимальный инструмент для обращения такого товара, - добавил Рыбников. - Объем рынка может составить порядка 50 млрд рублей. Все прояснится, после того как будет создана правильная инфраструктура для обращения углеродных единиц".

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